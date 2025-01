Tutta la regione domani interessata dalla perturbazione iniziata già oggi. Intanto diversi comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani

La tempesta Gabri raggiungerà il suo clou durante le prossime ore: un’intensa linea temporalesca sta risalendo infatti dal Nord Africa e raggiungerà la regione in serata a partire dalla bassa Calabria per poi espandersi entro la nottata su tutta la Regione. Ciò provocherà maltempo localmente estremo e in particolare sul Reggino, Catanzarese Jonico e Crotonese con possibili nubifragi e forti raffiche di vento.

Allerta in Calabria, temporali e forti venti: gli aggiornamenti LIVE

Per la giornata di domani ci attendiamo una mattinata localmente molto instabile e in particolare sulla Calabria centro-settentrionale con temporali di forte intensità su parte del Catanzarese e sui territori crotonesi e cosentini. Dal primo pomeriggio è atteso però un generale miglioramento su tutta la Regione con schiarite che interesseranno le aree colpite dal maltempo anche se non sono da escludere locali piovaschi lungo le aree Joniche Catanzaresi e Crotonesi.

La protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso comunque un’allerta meteo arancione su tutta la Regione a partire dalla mezzanotte. Il bollettino prevede “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”. Per questo già molti Comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani, sabato 18 gennaio. QUI L’ELENCO