La nuova ondata di maltempo colpirà in particolare le aree joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese
Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la nostra regione e, in via precauzionale, molti comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. A partire da questa notte, piogge e locali temporali inizieranno a interessare le aree joniche, con precipitazioni localmente moderate.
Il maltempo, tuttavia, subirà un’intensificazione nel corso della giornata di domani, quando le aree più colpite saranno quelle del Reggino, Catanzarese e Crotonese.
In considerazione di tale scenario, la Protezione Civile, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta arancione per i settori jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, mentre sul resto della regione è stata diramata un’allerta gialla.
13:35
Scuole chiuse in diversi comuni del Catanzarese
Non suonerà domani la campanella a Botricello, Pentone, Chiaravalle, Gasperina, Fossato Serralta, Albi, Sellia Marina, San Vito sullo Ionio, Montepaone, Stalettì, Squillace, Torre di Ruggiero, Palermiti, Settingiano, Caraffa, Petronà e Borgia.
13:30
Lezioni sospese anche a Soverato
Anche il sindaco di Soverato ha disposto per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre, la chiusura di tutte le scuole.
12:57
Scuole chiuse a Catanzaro
Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catanzaro. È quanto disposto dal sindaco con apposita ordinanza, considerata l'allerta arancione prevista per venerdì 31 ottobre.