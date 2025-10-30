Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la nostra regione e, in via precauzionale, molti comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. A partire da questa notte, piogge e locali temporali inizieranno a interessare le aree joniche, con precipitazioni localmente moderate.

Il maltempo, tuttavia, subirà un’intensificazione nel corso della giornata di domani, quando le aree più colpite saranno quelle del Reggino, Catanzarese e Crotonese.

In considerazione di tale scenario, la Protezione Civile, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta arancione per i settori jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, mentre sul resto della regione è stata diramata un’allerta gialla.