Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la nostra regione e, in via precauzionale, molti comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. A partire da questa notte, piogge e locali temporali inizieranno a interessare le aree joniche, con precipitazioni localmente moderate.

Il maltempo, tuttavia, subirà un’intensificazione nel corso della giornata di domani, quando le aree più colpite saranno quelle del Reggino, Catanzarese e Crotonese.

In considerazione di tale scenario, la Protezione Civile, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta arancione per i settori jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, mentre sul resto della regione è stata diramata un’allerta gialla.

13:35

Scuole chiuse in diversi comuni del Catanzarese

Non suonerà domani la campanella a Botricello, Pentone, Chiaravalle, Gasperina, Fossato Serralta, Albi, Sellia Marina, San Vito sullo Ionio, Montepaone, Stalettì, Squillace, Torre di Ruggiero, Palermiti, Settingiano, Caraffa, Petronà e Borgia.

13:30

Lezioni sospese anche a Soverato

Anche il sindaco di Soverato ha disposto per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre, la chiusura di tutte le scuole.

12:57

Scuole chiuse a Catanzaro

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catanzaro. È quanto disposto dal sindaco con apposita ordinanza, considerata l'allerta arancione prevista per venerdì 31 ottobre.