Tenterà l'impresa il prossimo 2 luglio con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare chi ha subito la sua stessa sorte, in collaborazione con Anmil

Il marchigiano Andrea Lanari è pronto per una nuova impresa per raccogliere fondi per aiutare le vittime di incidenti sul lavoro con Anmil e per il Centro Papa Giovanni XXIII. Il 2 luglio prossimo, il testimonial di Anmil insieme a suo figlio Kevin e altri due miei amici Marco Trillini e Lorenzo Carnevalini, attraverserà lo stretto di Messina a nuoto partendo da Torrefaro (Messina) e arrivando alla spiaggia di Cannitello (Villa San Giovanni-Reggio Calabria).

Lanari ha subìto l'amputazione di entrambe le braccia dopo lo schiacciamento sotto una pressa senza protezioni. Nella sua impresa sarà aiutato da due protesi artificiali di ultima generazione. «Sarà un obiettivo importante non solo come sfida personale, ma anche come opportunità per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro», commenta Lanari aggiungendo di aver segnalato questa impresa anche a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Mattarella.

«Siamo grati ad Andrea, ai suoi figli e al team che li ha supportati e li accompagnerà in questa grande avventura, per il grande lavoro e la determinazione che hanno dimostrato in questi mesi. A loro il nostro grande in bocca al lupo», ha dichiarato il presidente nazionale Anmil Zoello Forni.