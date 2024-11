L'episodio risale a un anno fa. In quell'occasione i militari dovettero intervenire per liberare la donna, sequestrata nella sua abitazione e derubata

LAMEZIA - La compagnia dei carabinieri di Lamezia Terme ha tratto in arresto due cittadini cinesi accusati di aver sequestrato una connazionale nella sua abitazione di via del Mare, per poi derubarla dei 50mila euro in contanti che custodiva in casa. L'episodio risale a circa un anno fa. Nell'immediatezza dei fatti, i militari erano riusciti a bloccare solo due componenti del commando, composto da sei persone, tutte di nazionalità cinese. In manette erano finiti Xiangdao Liao, 45 anni, e Bang Zuo Zhou, 40. Le indagini hanno portato i carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Scalo e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia direttamente in Veneto e Toscana, dove sono stati rintracciati e tratti in arresto Dingzhong Wang, 42 anni, e Shanhua Ni, 37 anni, residenti a Padova. Altre due persone sono state denunciate per gli stessi reati mentre per una donna è scattato il deferimento per favoreggiamento. (lc)