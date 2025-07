Ha preso ufficialmente il via ieri, 23 luglio, la seconda edizione dell’Iconic Film Festival, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Nicola Arcella e della Pro Loco. E lo ha fatto nel modo più iconico possibile, in uno scenario davvero da film, su una terrazza che affaccia sull’Isola Dino e da cui lo sguardo si perde fino al Golfo di Policastro: un quadro che non ha bisogno di cornice, soprattutto all’ora del tramonto, quando il cielo s’infuoca e il sole si immerge nell’acqua.

Le dichiarazioni del sindaco Madeo

A dare il benvenuto è stato il sindaco Eugenio Madeo, che ha ricordato il grande successo dello scorso anno: «Non potevamo non farci promotori, anche per questa edizione, di una manifestazione che unisce cultura, cinema e bellezza, proprio nel cuore del nostro borgo». Con orgoglio ha poi annunciato che San Nicola Arcella è stata scelta per rappresentare la Calabria nella dodicesima edizione del format Rai Il Borgo dei Borghi, ulteriore conferma del valore e del fascino di questo angolo straordinario di costa.

Le sinergie

La bellezza di San Nicola Arcella non risiede solo nei suoi scorci mozzafiato, ma anche nelle persone che la abitano e nella sinergia che riescono a creare. A dimostrarlo è la collaborazione solida e appassionata tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco, motore prezioso per la valorizzazione del territorio. In conferenza stampa, Cristina Avallone, presidente della Pro Loco, ha sottolineato: «Abbiamo una grande fortuna: la bellezza del nostro territorio. È un contenitore naturale che rende ogni iniziativa più facile da realizzare. Alla fine, la riuscita è quasi scontata!». E ha aggiunto con orgoglio: «Siamo davvero fortunati grazie a madre natura. Penso all’Arcomagno, che gestiamo in prima linea: un simbolo potente che parla da sé». Durante la conferenza stampa Giada Falcone, direttrice di Moema Academy e organizzatrice del festival, ha presentato il programma e sottolineato: «Anche quest’anno abbiamo scelto un luogo iconico come San Nicola Arcella: non potevamo fare altrimenti. In sole due edizioni siamo già tra i festival più importanti della Calabria. Un traguardo che ci riempie d’orgoglio».

La direzione artistica

Direzione artistica firmata da Steve Della Casa per il progetto presentato su Avviso Bando Festival 2025 - FCFC Regione Calabria e madrina d’eccezione Donatella Finocchiaro, splendida in t-shirt bianca e pantaloni pesca in stile “Sapore di mare”: «Sono felice di essere qui. Da siciliana, il mare e la bellezza li porto nel sangue», ha detto. Entusiasta dei workshop pomeridiani ha inoltre aggiunto: «Un’occasione preziosa per incontrare i giovani e condividere con loro ciò che ho imparato sul set, trasmettere qualche trucco del mestiere». Tra gli ospiti della prima giornata anche Emanuele Propizio, attore protagonista di “Una fottuta bugia”, il film diretto da Gianluca Ansanelli che sarà proiettato all’Area Belvedere. Un “dramedy” che racconta il tema della malattia con semplicità e delicatezza senza mai perdere profondità. Originario di Ostia, Propizio ha scherzato dicendo di star “rosicando” perché sarebbe dovuto ripartire già il giorno dopo. Durante il talk serale condotto da Massimo Proietto, poi, ha ripercorso la sua carriera tra gavetta, passione e sogni: «Fare questo mestiere è una fortuna. Recitare con De Niro in “Manuale d’Amore 3” è stato incredibile, ma i sogni non finiscono mai».

L'omaggio al cinema

Dopo la conferenza stampa mediata da Rachele Grandinetti, l’Iconic Film Festival è entrato nel vivo regalando subito emozioni forti. Sul palco, la voce intensa di Alma Manera, accompagnata al pianoforte dal maestro Kozeta Prifti, ha omaggiato le grandi colonne sonore con la performance “Cinema in Musica”: un viaggio tra note e memoria che ha tenuto la platea in un silenzio quasi sacro, trasportandola dentro scene indimenticabili. A chiudere la serata, la proiezione del film “La guerra dei nonni”, con l’Area Belvedere gremita di chi ha voglia di lasciarsi incantare dal grande schermo sotto le stelle. Il festival continua oggi con il workshop “Scrittura con il corpo” guidato da Donatella Finocchiaro, l’incontro Iconic View su “Cinema e Arte” con Gianluca Ansanelli e le interviste a Steve Della Casa, Pier Luigi Sposato, Mattia Leonardo De Blasi, Matteo Russo. In programma anche due docufilm e un cortometraggio.

Il cinema in riva al mare non è mai stato così bello. E il festival è appena cominciato.