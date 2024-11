Avevano perso l'orientamento in una zona boscata del parco della Fossiata. I malcapitati individuati dagli operatori Tas e vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore con personale Tas (topografia applicata al soccorso) sono intervenuti nel pomeriggio a soccorso di alcune persone disperse. I malcapitati, due coppie pugliesi, durante una escursione, iniziata alle ore 11.00 sull'altopiano silano nella zona boscata del Parco della Fossiata, avevano perso l'orientamento. I vigili del fuoco allertati dal Nue112 hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca. Il personale Tas, nel tardo pomeriggio, è riuscito a rintracciare le celle telefoniche e localizzare i dispersi. I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto i malcapitati, provati ma in buona salute, poi accompagnati in zona sicura.