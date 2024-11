Ad effettuarli sarà l’Asp. L’iniziativa, finalizzata a contrastare l’esposizione all’esterno dei prodotti ortofrutticoli, è iniziata stamattina

CATANZARO - E' iniziata la campagna dell'Asp di Catanzaro contro l'esposizione non corretta dei prodotti ortofrutticoli. Appositi controlli sono finalizzati a contrastare la cattiva abitudine degli operatori commerciali di esporre all'esterno i prodotti orto-frutticoli. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASP di Catanzaro, Ambito territoriale di Catanzaro, diretta dal Dr. Francesco Farago', e coadiuvato dalla Polizia Provinciale di Catanzaro, e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri del capoluogo, ha cominciato a passare al setaccio gli esercizi di vendita, sia quelli a posto fisso che gli itineranti. Nel corso di due giorni di controllo, secondo quanto reso noto,14 operatori commerciali sono stati trovati non a norma relativamente al modo di esporre i prodotti orto-frutticoli, e tutti questi saranno denunciati, mentre l'eventuale reiterazione del reato comporterebbe provvedimenti piu' seri come la sospensione/revoca delle licenze. "Grande stupore- ha affermato Farago' - ha suscitato negli addetti al controllo la constatazione che, nonostante nelle settimane e mesi passati, sia stata fatta una campagna di sensibilizzazione per evitare la pratica delle cattiva esposizione dell'orto-frutta, la percentuale di esercizi che ancora depone la merce in precarie condizioni e' elevatissima nel territorio di Catanzaro".