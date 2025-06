Sicurezza, sport e salute. Saranno questi i temi al centro della quarta edizione del “Goal della vita”, in programma a Roma, il 12 giugno, nella cornice di Terra del Principe – Piazza Napoleone I. L’iniziativa è promossa da Mida Academy, in collaborazione con IURIS – Vittime del Dovere, la Polizia di Stato, rappresentanti del mondo medico dei principali ospedali romani e l’Università Marconi. In prima linea nella promozione e gestione dell’atteso appuntamento anche il network LaC e LaCapitale, a testimoniare l’attenzione crescente verso i temi sociali e di salute pubblica a livello nazionale e internazionale.

La giornata, presentata da Milena Miconi, vedrà la partecipazione della Banda nazionale dell’esercito italiano. Prevista la collaborazione del Silp Cgil Roma e Lazio – Sindacato della Polizia di Stato.

Il programma completo

Alle ore 9,30 Apertura manifestazione sulla terrazza del Pincio e convegno “Cybersicurezza, sport, salute e spirito nel giubileo". Il convegno si inserisce all’interno dell’evento “Il Goal della Vita – IV edizione” nell’anno del Giubileo e intende promuovere una riflessione profonda sul ruolo dello sport, dellasalute e della sicurezza nell’anno del Giubileo.

Introducono:

Antonella Minieri, presidente Mida Academy

Antonio Patitucci, presidente dell’Associazione Iuris – Vittime del Dovere

Massimo De Angelis, segretario generale Silp Cgil Roma e Lazio

Moderano: Dott. Adriano Squillante, il Dott. Vincenzo Aloisantoni e la Dott.ssa Maria D’Amico

I saluti istituzionali saranno a cura di:

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

Lamberto Giannini, prefetto di Roma

Roberto Massucci, questore di Roma

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana

Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio

Giancarlo Righini, assessore Bilancio,

Lorenzo Marinone, consigliere del Comune di Roma

Micol Grasselli, consigliere segretario Ufficio Presidenza Regione Lazio

Mario Baccini, sindaco di Fiumicino

Le tavole rotonde

Sicurezza e Cybersicurezza durante il Giubileo

Prefetto Armando Forgione, direttore centrale Affari Generali e le Politiche del personale

Roberto Massucci, questore di Roma

Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica

Francesco Montini, direttore Ispett.to Assist.za, Attività Sociali, Sportive

e di Supp.to Log.co P.S.

Vincenzo Sanasi d’Arpe, amministratore delegato di Consap

Luca Baravalle, presidente della Fondazione Baravalle

Massimo Mennitti, generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri

Alessandro Loiudice, generale di Brigata dell’Aereonautica Italiana (Ris.)

Paolo Nesta, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera di Don Giustino

Avvocato Pierluigi d’Agostino, segretario della Mida Academy

Salute e sport nell’anno del Giubileo

Clementina Moschella, direttore centrale di Sanità della Polizia di Stato

Flavio D’Ambrosi, direttore ufficio Gruppi sportivi Polizia di Stato

Francesco Vaia, autorità garante nazionale per i diritti delle Persone con Disabilità già direttore generale Prevenzione Min. Salute e direttore generale Ospedale Spallanzani

Giuseppe Quintavalle, direttore generale ASL Roma 1

Francesco Amato,direttore generale Asl Roma 2

Fabrizio d’Alba, direttore generale presso il Policlinico Umberto I di Roma

Gabriella Nasi, direttrice sanitaria presso l’Ospedale Cristo Re

Annarita Panebianco, direttrice sanitaria IDI IRCCS

Angelo Aliquò, direttore generale Ospedale San Camillo

Giuseppe Fioroni, vicepresidente Fondazione Toniolo Gemelli

Roberto Verna, dir. del Centro di Ricerca e Formazione per la Salute ed il Sociale di Unimarconi

Armando Santoro, direttore Humanitas Cancer Center –Università di Milano

Nicola Illuzzi, consigliere ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi

Antonio Attianese, direttore generale del Consorzio Universitario Humanitas

Giulio Valente, tesoriere Mida Academy.

Prevenzione

Ore 09:30 – Insieme con te

In Piazza Napoleone I, presso la Terrazza del Pincio di Roma verrà istituito il centro di prevenzione e di ascolto con personale medico specializzato, che opererà durante il convegno nelle seguenti discipline:

• Senologia – Oncologia

• Chirurgia Generale

• Medicina Interna

• Oculistica

• Cardiologia

• Dermatologia

• Pediatria

11 Giugno - Ore 14:00- Torneo di Calciotto

Responsabile del Torneo: Avv. Andrea Celletti – Tecnico della Nazionale Calcio Avvocati d’Italia

squadre partecipanti:

Medici - Coordinatore Dott. Guglielmo Minozzi

Avvocati - magistrati - Avv. Alessandro Bianchini

Polizia di Stato - Dott. Giuseppe Lacroce

Guardia di finanza - Col. Gianluca Berruti

Special guest dell’evento

Alessandro Braccioni, primario della Pre-ospedalizzazione presso IDI IRCCS

Stefania Bramanti, docente dell' IRCCS Humanitas di Milano

Marco Maximilian Elser, Havard University, Presindent Repubblican Overseas Italy

Elvira Padua presidente Corso di Laurea in Scienze Motorie L22 e L;67

Emanuele Guglielmelli direttore Uoc Medicina d’Urgenza Ospedale San Camillo

Avv. Fabio Lucarelli, Amm. Delegato Your Event Service, Società di servizi integrati, attività di security, Safety e Accoglienza.

Giovanni Meledandri, Straordinario di Igiene Generale e Applicata Unimarconi

Massimo Vergine, Dir. UOC della Chirurgia della Mammella Policlinico Umberto I di Roma

Luigi Terraciano, rettore Humanitas University

Alessio Molfino, professore associato di Medicina Interna della Sapienza Università

Prof. Maria Pia Ruggiero, dir. Uoc Medicina di Urgenza Ospedale San Giovanni Roma

Avv. Carmine Foreste, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Maria Grazia Falduto - direttore editoriale LaC Network

Franco Laratta - direttore responsabile di Testata - La Capitale

Il comitato scientifico del progetto è composto da:

Prof.ssa Elena Pacella e Dott. Aloisantoni Vincenzo (Coordinatori), Prof.ssa Marida Amabile, Prof.ssa Ottavia Poli, Prof. Alessandro De Luca, Dott.ssa Maria Ludovica Costanzo, Dott.re Guglielmo Minozzi, Dott.ssa Alice Grobberio, Dott.ssa Elisa Annino, Dott. Edoardo Costanzo, Avv. Matteo Abrignani, Avv. Gabriele Giovagnorio, Avv. Valerio Masci, Avv. Lorenzo Midili, Dott.ssa Maria Elena Malvasi, Dott. Domenico Marasco, Dott. Antonio Franchi, Dott.ssa Lidia De Marzo.

In conclusione cena di gran gala e musica.