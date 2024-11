«Non siamo d’accordo con le sue idee e volevamo far conoscere il nostro pensiero». Mentre diversi loro coetanei sgomitavano per un selfie con Salvini, a contestare il blitz nella Locride del leader della Lega c’erano soltanto quattro liceali di Locri, arrivati in maniera autonoma e indipendente sul lungomare di Siderno con un semplice cartellone di dissenso contro le politiche del carroccio. Una presenza la loro poco gradita ai numerosi "aficionados" salviniani, i quali hanno invitato i giovani a farsi da parte e arrotolare il loro striscione.

«A noi non sembra giusto che loro possano esprimere la loro opinione liberamente e noi con un semplice cartellone per nulla offensivo e senza odio no» raccontano i ragazzi. Non sono neanche maggiorenni, ma sembrano avere già le idee chiare. «La nostra mentalità deve andare avanti anziché tornare indietro – dicono - Il consenso di Salvini in Calabria? La sua capacità di abbindolare le persone. Adesso siamo benefattori che offriamo bellezza, ma prima ci chiamava terroni. E noi non dimentichiamo», il loro amaro commento.