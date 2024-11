Operazione della Guardia di Finanza di Torino. Sequestrato quattordici immobili per un valore di 4 milioni di euro a un pregiudicato di Bovalino

TORINO – Maxi sequestro di immobili portato a termine dalle fiamme gialle del capoluogo piemontese che hano posto i sigilli a quattordici immobili, per un valore di 4 milioni di euro, situati a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. I beni appartengono ad un pregiudicato calabrese di 62 anni, da tempo trapiantato a Torino, ritenuto membro della locale di Natile di Careri e già condannato per associazione mafiosa. L'uomo è stato arrestato lo scorso maggio perché, per ottenere la revoca della sorveglianza speciale, si sarebbe fatto assumere da una cooperativa compiacente. (ci)