Riapriranno sabato 18 luglio gli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello Silano, segnando l'avvio della stagione estiva nelle due principali località turistiche della Sila cosentina.

L'impianto di Lorica sarà aperto e gestito da Ferrovie della Calabria. Per quanto riguarda Camigliatello Silano, la riattivazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Arsac, attuale gestore della struttura, e Ferrovie della Calabria, che entro la fine di settembre assumerà la gestione diretta dell'impianto una volta completata la fase di due diligence attualmente in corso.

La riapertura permetterà a turisti, escursionisti e appassionati di attività all'aria aperta di raggiungere con maggiore facilità alcune delle zone più suggestive e panoramiche del Parco nazionale della Sila. Un'opportunità che punta a incentivare la frequentazione dei sentieri naturalistici e la pratica di discipline sempre più diffuse come mountain bike, trail running ed escursionismo.

L'iniziativa rientra nella strategia della Regione Calabria volta a rafforzare l'attrattività della montagna calabrese anche oltre la stagione invernale. L'obiettivo è favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare il patrimonio naturalistico della Sila, trasformandolo in una meta capace di richiamare visitatori durante tutto l'anno.

Con la riapertura degli impianti, Lorica e Camigliatello si preparano così ad accogliere residenti e turisti offrendo un accesso privilegiato ai paesaggi, ai boschi e alle attività outdoor che caratterizzano uno dei territori più identitari della Calabria.