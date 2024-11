In un incontro sarà affrontato lo spinoso nodo della gestione unica dei tre scali calabresi. Al confronto prenderanno parte anche i consiglieri regionali

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha convocato per i prossimi giorni un incontro con la Sacal, i sindaci e i consiglieri regionali di Crotone e Reggio Calabria per avviare un confronto sul sistema aeroportuale calabrese che sarà poi allargato alle parti sociali.

“La situazione degli aeroporti calabresi, ed in modo particolare quella degli scali di Crotone e Reggio Calabria, necessita di un impegno istituzionale complessivo e coordinato, ma soprattutto guidato dalla Regione”. Ha dichiarato il governatore. “Dopo un lungo periodo di gestioni assolutamente inadeguate e scoordinate che sono approdate alle procedure fallimentari delle società di gestione dei due scali aeroportuali di Reggio e di Crotone – prosegue -, si impone oggi la necessità di aprire una stagione nuova che ponga al centro un piano di collegamento dei territori con il resto del Paese e del mondo.

È per questo necessario assumere una impostazione unitaria nella costruzione della gestione del sistema aeroportuale calabrese. In questa direzione la Regione svolgerà con determinazione e direttamente il ruolo che le spetta al fine di recuperare anche su questo terreno ritardi accumulati negli anni. Ciò anche per evitare disservizi, confusione e preoccupazione sulla prospettiva degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria che da tempo attraversano grandi e gravi difficoltà. Come è noto a tutti - evidenzia il presidente della Regione-, il Consiglio regionale della Calabria, su proposta della Giunta regionale ha approvato, nel mese di dicembre 2016, il piano regionale dei trasporti, importante strumento di programmazione, che si fonda sulla esistenza irrinunciabile e imprescindibile dei tre attuali aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia e Reggio Calabria.

Lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale non è una semplice enunciazione di principio contenuta nel piano ma un obiettivo preciso che la Regione intende perseguire con determinazione, per assicurare all’intera popolazione calabrese l’inalienabile diritto alla mobilità, costituzionalmente riconosciuto. Ci troviamo ad affrontare una sfida importante - rileva inoltre Oliverio-, quella del riordino e del rilancio del sistema aeroportuale regionale, riordino e rilancio che deve avvenire lungo una direttrice chiara: una gestione unica e sinergica dei tre aeroporti, che assicuri continuità di voli su tutti gli scali, e dia garanzie ai territori e al mondo del lavoro”.

l.c.