L'Università Magna Græcia di Catanzaro ha ufficialmente pubblicato il bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità. Un bando attesissimo, emanato con Decreto Rettorale n. 853, che mette a disposizione ben 280 posti complessivi per gli aspiranti docenti del territorio e non solo. L'ateneo catanzarese risponde con competenza al fabbisogno di docenti specializzati attraverso una distribuzione strategica dei posti disponibili, calibrata sui diversi ordini e gradi di scuola.

I posti disponibili

Per la prima volta – si legge in una nota dell’ateneo - l’Università di Catanzaro ottiene l’accreditamento per la formazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia e mette a disposizione 50 posti dedicati a chi vuole accompagnare i più piccoli nei primissimi e fondamentali anni del percorso educativo. Per la Scuola Primaria a bando 40 posti. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si precisa che il Ministero, analogamente a quanto avvenuto in tutta la Calabria, non ha autorizzato posti per il nuovo ciclo. Resta comunque garantita la possibilità di completare il percorso agli idonei dei cicli precedenti, che potranno iscriversi in qualità di sovrannumerari, assicurando così la continuità della loro formazione. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado a bando ben 190 posti.

I test pre selettivi

L'Università Magna Græcia – prosegue il comunicato - ha strutturato le procedure concorsuali con la massima trasparenza ed efficienza, organizzando un iter selettivo basato su un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale. Le prove d'esame verteranno non solo sulle nozioni giuridiche o didattiche, ma anche su competenze trasversali indispensabili come l'intelligenza emotiva, l'empatia, il pensiero divergente e la creatività.

Le iscrizioni sono aperte. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 10 luglio 2026 alle ore 23:59. Il bando è disponibile sul sito istituzionale di Ateneo.