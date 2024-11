Al Vinitaly 2024, che verrà inaugurato domenica 14 aprile a Veronafiere, Valoritalia presenterà “Equiplanet” (Equity, Planet, Prosperity), il nuovo standard di certificazione delle imprese agroalimentari. L’appuntamento è fissato per martedì 16 aprile 2024 presso lo spazio MASAF del Vinitaly. «L’innovativo standard - spiega una nota stampa ufficiale - è stato messo a punto da Valoritalia e Santa Chiara Next per rispondere all’esigenza delle imprese dell’agrifood di ottenere una certificazione di sostenibilità in linea con l’agenda Onu 2030». Interverranno alla presentazione Angelo Riccaboni, presidente di Equiplanet Srl e Santa Chiara Next; Giuseppe Liberatore, direttore generale di Valoritalia Srl; Alexandra Pelka, sustainability manager Villa Petriolo.

«Valoritalia è la società leader in Italia autorizzata dal MiPAAF (oggi Masaf), per il controllo e la certificazione dei vini a Denominazione d’Origine, Indicazione Geografica e dei vini con indicazioni del vitigno e/o dell’annata. In un mercato sempre più attento al rispetto dell’ambiente e alla genuinità dei prodotti, la certificazione – si legge sul sito ufficiale di Valoritalia - diventa un’importante scelta competitiva. Valoritalia fornisce alle aziende un ampio pacchetto di servizi di certificazione volontaria e di certificazione delle produzioni biologiche, proponendosi agli operatori quale partner essenziale di esperienza e competenza per perseguire i seguenti obiettivi: interpretare la filiera per contribuire – all’interno di un quadro di norme e procedure ben definite – al miglioramento del sistema di certificazione; dare opportunità alle aziende – che dal prodotto certificato ottengono un importante plusvalore economico – e ai consumatori, che si affidano alla garanzia, consapevoli della meticolosa tracciabilità e trasparenza che esiste alle sue spalle; offrire passione, professionalità e competenza: grazie al quotidiano impegno di oltre 200 professionisti, Valoritalia è in grado di comprendere le esigenze di ciascuna filiera, accompagnandola nel suo processo di crescita».