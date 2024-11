Torna questa sera l'appuntamento con Rinviata a giudizio, il format condotto da Franco Laratta in onda alle 21 su LaC. Questa volta "sotto inchiesta" metteremo il ponte sullo Stretto.

Da quando è stata fondata la società Stretto di Messina (nel 1979) a oggi, si stima che il ponte fantasma ci sia già costato oltre 1 miliardo di euro. Per cosa? Studi e progetti di fattibilità messi in piedi nel tempo, penali versate, consulenze e movimenti oscuri di denaro mai chiariti (indagò anche l’Antimafia), incarichi e cantieri avviati ma mai portati avanti.

Ma collegare Messina a Reggio Calabria è sempre stato un sogno, forse un’illusione, tanto caro perfino agli antichi romani, che pare abbiano realizzarono un primo collegamento legando un numero enorme di botti, a due a due, con altre tavole, realizzando un ponte di legno galleggiante. Storia o leggenda? Chissà!

Dopo gli antichi romani, l’idea del ponte sullo Stretto torna durante il Medioevo.

Nel IX secolo è Carlo Magno a pensarci, ma la complessità dell’opera lo fa desistere praticamente subito.

Così pure i normanni con Roberto il Guiscardo. Fino ai Borboni che provarono a realizzare il sogno. Ma niente.

La soluzione del ponte sommerso viene fuori nel 1870: un lungo tunnel a circa 30 metri sotto il fondo del mare.

Un progetto moderno, anche se con la tecnologia dell’epoca risulta irrealizzabile.

Nel ‘900, con la prima e nella seconda repubblica, ogni governo ha riproposto il Ponte, per lo più come pura propaganda elettorale. Fino ai giorni nostri, fino alle recentissime elezioni. Ma, per l’appunto, è solo propaganda.

Questa sera a Rinviata a giudizio Il Ponte sullo Stretto. Il ponte delle illusioni.

Ma veramente, come afferma Salvini: «Costa più non farlo che farlo. Creerebbe oltre 100mila posti di lavoro»?

Questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.

VOTA QUI IL SONDAGGIO: PONTE SI O PONTE NO?