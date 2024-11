La nota azienda orafa calabrese, G.B.S. Spadafora, va incontro ai propri dipendenti. Nella busta paga di dicembre troveranno 300 euro in più.

Gli orafi Spadafora tengono a precisare che «nonostante le difficoltà generali in cui vivono le imprese italiane e in particolare quelle del Sud, abbiamo deciso di andare incontro alle gravi difficoltà cui stanno andando incontro in questi mesi i dipendenti delle aziende. Sappiamo benissimo cosa significa pagare le bollette della luce e del gas. Così come conosciamo il prezzo che tutti paghiamo per l’inflazione ormai a doppia cifra. Per cui la famiglia Spadafora ha deciso di andare incontro ai propri dipendenti, anche in vista del Natale».

Trecento euro in più in busta paga sono il segno di un rapporto particolare che l’azienda ha da sempre avuto con i dipendenti. Il capostipite maestro Giovambattista Spadafora, notissimo orafo calabrese di recente scomparso, li considerava parte della famiglia, e condivideva con loro ogni aspetto e ogni scelta che l’azienda doveva fare.

Gli eredi stanno facendo altrettanto, puntando molto sul senso della squadra per affrontare ogni problema e ogni decisione.

E sottolineano chiaramente: «Se in un’azienda i dipendenti non sono soddisfatti e vivono in difficoltà, lavorano male e vivono male. Noi invece puntiamo a realizzare un clima sereno di collaborazione e condivisione, come nostro padre ci ha sempre insegnato».