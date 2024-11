La vittima, si è rivolta alle forze dell'ordine in seguito a una serie di atti persecutori

CATANZARO - Per due anni ha perseguitato un giovane scrittore, fino ad indurlo a rivolgersi alle forze dell'ordine. La Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catanzaro, dopo una complessa indagine, è riuscita ad identificare lo stalker, autore di numerosi episodi di minacce, pedinamenti e addirittura, in qualche caso, di furto di identità al fine di denigrare il lavoro e la reputazione della vittima. Lo scrittore, che aveva riscosso un considerevole successo in seguito alla pubblicazione di un libro, era diventato l'ossessione del suo persecutore.

Gli investigatori sono riusciti ad individuare l'uomo, tramite un sito fornitore di servizi informatici, dei quali si serviva per mantenere l'anonimato nell'uso sistematico dei più svariati canali di comunicazione telematica e di rete, dagli sms alle mail ai siti web. Il responsabile, accusato di stalking, è stato denunciato in stato di libertà. (lc)