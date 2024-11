La tavola rotonda è stata conclusa dall'intervento del ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti

Le reti d'impresa si aprono alle start-up innovative per uno scambio virtuoso di competenze digitali e know-how imprenditoriale, per superare lo storico limite dimensionale delle PMI italiane. Questo il tema centrale della tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza, nel corso della quale si è dato ufficialmente il via all'ufficio stipule dell’Ente camerale. Hanno preso parte ai lavori il Presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, il dirigente MISE Marco Maceroni e il consigliere di Stato Giulio Veltri. Ha concluso l’incontro il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

Nel corso di questa quinta tavola rotonda, molto partecipata dalle imprese, si sono affrontati non solo gli aspetti normativi e giuridici dell’argomento ma, approfittando della presenza del ministro De Vincenti, anche temi strutturali di fondamentale interesse per lo sviluppo del territorio, come la necessità di non lasciare inutilizzate le preziose risorse finanziarie già disponibili e di sbloccare finalmente realizzazioni strategiche come il mega lotto della statale 106 relativo al tratto Roseto-Sibari, il mega-lotto della medesima arteria per il tratto Sibari-Cariati ed un migliore utilizzo del porto di Corigliano Calabro. Proprio per questa infrastruttura Algieri ha chiesto al ministro di valutare l'estensione della ZES di Gioia Tauro, la cui istituzione è prevista entro dicembre 2017, anche all’area del porto di Corigliano Calabro.

Il Ministro De Vincenti - riferisce un comunicato - ha espresso condivisione rispetto alle valutazioni del presidente Algieri circa la necessità di semplificare i processi di utilizzazione delle risorse finanziarie di fatto già disponibili per il territorio, come unica vera leva di sblocco di un contesto economico altrimenti ingessato, e ha raccolto positivamente la richiesta riguardante l’area del porto di Corigliano Calabro.

L'iniziativa rientra tra gli eventi previsti per la nona edizione della Settimana Europea delle PMI volta alla promozione dello spirito imprenditoriale.

