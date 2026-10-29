Dopo la petizione con quasi 900 firme, Basta Vittime e ADS Vallata Amendolea ottengono una verifica tecnica sui tre svincoli. Allo studio una rotatoria a nord e un semaforo a sud

Un confronto concreto per affrontare le criticità della strada statale 106 nel territorio di Condofuri e individuare possibili interventi per migliorare la sicurezza stradale. È questo il risultato dell’incontro svoltosi a Catanzaro, presso la struttura territoriale di ANAS, con l’architetto Nico Curcio, responsabile della Gestione Rete, fortemente voluto dall’organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

All’incontro hanno partecipato Katia Zampaglione, Massimo Nocera e Carmelo Iaria, componenti dell’associazione ADS Vallata Amendolea, insieme a Claudio Sorbilli, rappresentante dei cittadini di Condofuri. Al centro della riunione la petizione sottoscritta da quasi 900 cittadini, con la quale viene richiesta la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza di altrettanti svincoli della Statale 106, ritenuti particolarmente problematici sotto il profilo della sicurezza.

Ad aprire il confronto è stato l’ingegnere Fabio Pugliese, direttore operativo di Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che ha illustrato una proposta alternativa rispetto alla richiesta di realizzare tre rotatorie. Secondo la valutazione espressa da Pugliese, infatti, non sarebbe necessario prevedere tre rotatorie, ma individuare per ciascun punto la soluzione tecnica più adeguata.

In particolare, il direttore operativo dell’associazione ha sostenuto la necessità di realizzare una rotatoria in corrispondenza dello svincolo nord e di valutare l’installazione di un impianto semaforico allo svincolo sud, quale possibile misura per regolare i flussi di traffico e migliorare le condizioni di sicurezza.

Nel corso dell’incontro, l’architetto Nico Curcio ha comunicato che per la rotatoria allo svincolo nord esiste già un progetto, ma al momento manca il finanziamento necessario alla sua realizzazione.

Per quanto riguarda lo svincolo sud, il responsabile della Gestione Rete ha evidenziato ai rappresentanti dell’associazione ADS Vallata Amendolea l’assenza delle condizioni tecniche necessarie per realizzare una rotatoria. Curcio ha invece condiviso la possibilità di valutare l’installazione di un impianto semaforico, in linea con la proposta avanzata da Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

Un passaggio importante del confronto è stato rappresentato dalla proposta, avanzata dai cittadini e dall’associazione ADS Vallata Amendolea, di organizzare un sopralluogo tecnico di ANAS nel territorio di Condofuri, lungo il tratto della Statale 106 interessato dalle criticità segnalate. La richiesta è stata accolta, con l’obiettivo di verificare direttamente le condizioni dei tre svincoli e valutare le possibili soluzioni per innalzare il livello di sicurezza.

L’iniziativa costituisce un primo passo verso l’individuazione di interventi concreti in un tratto stradale che desta forte preoccupazione tra i cittadini. Il sopralluogo consentirà di approfondire le problematiche riscontrate e di esaminare le misure più appropriate, tenendo conto delle condizioni tecniche dei luoghi.

L’impegno delle associazioni e dei cittadini, tuttavia, non si ferma qui. Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 e ADS Vallata Amendolea continueranno a seguire l’evoluzione della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulle criticità segnalate e chiedendo che al confronto seguano risposte concrete e interventi utili a migliorare la sicurezza stradale nel territorio di Condofuri.

La petizione con quasi 900 firme rappresenta una chiara manifestazione della preoccupazione della comunità locale. L’obiettivo condiviso è fare in modo che le istanze dei cittadini trovino riscontro in soluzioni tecniche efficaci, affinché la sicurezza di chi percorre quotidianamente la Statale 106 diventi una priorità concreta.