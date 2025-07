L’evento, promosso dal Comune, Regione, Servizio civile e Pro loco, ha acceso i riflettori sul ruolo della donna nella società calabrese. Il sindaco Arfuso: «Siamo ancora in cammino per raggiungere traguardi di parità»

Dopo la questione ambientale e i minori, il ruolo della donna nella società calabrese. Questo il tema scelto dalla pro loco di Cardeto per la quinta Giornata della Legalità, promossa con il patrocinio dell’ente Pro loco italiane Calabria, dell’amministrazione comunale di Cardeto e della Regione Calabria. Un evento di comunità sempre molto atteso e partecipato che quest’anno si è avvalso anche del contributo di una gruppo di giovani del Servizio civile universale. A confermarlo la gremita piazza Felice Romeo del comune alle pendici dell’Aspromonte, in ascolto di esperienze di storie di donne.

Tra queste anche quella della sindaca, Daniela Arfuso, al suo secondo mandato alla guida dell’amministrazione, che ha esordito con un ringraziamento alla Pro loco. «Siamo ormai affezionati a questo appuntamento che ci propone sempre riflessioni su temi di stringente attualità. Conciliare lavoro e famiglia è ancora una sfida ardua per le donne nella nostra società. Anche e soprattutto in Calabria, dunque, siamo ancora in cammino per raggiungere traguardi di parità effettiva. Per raggiungere una parità che sia davvero normalità».

