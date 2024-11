Nuovo sopralluogo del presidente della Provincia di Cosenza sul cantiere adibito ai lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza - Sibari, precisamente sul tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS106 bis – II Lotto.

Rosaria Succurro dà conto del prosieguo dei lavori: «Con oggi l’abbattimento del secondo diaframma – ha esordito il presidente – e da qui a fine anno saranno finalmente aperte e consentiranno non solo di rendere più sicura la strada di collegamento Corigliano-Rossano con la città di Cosenza e con Cassano, ma anche di rendere il percorso più veloce».

Prevista dunque l’apertura entro fine anno dell’ultimo diaframma della Galleria denominata “Diga di Tarsia”, con una lunghezza di 140 metri circa che, considerando anche le due gallerie artificiali, raggiunge la lunghezza complessiva di 179,6 metri.

«Un lavoro di squadra, che prosegue con grande velocità e attenzione. Come amministrazione provinciale andiamo avanti spediti, senza fermarci e siamo presenti con le nostre squadre su tutto il territorio per rendere sempre più agevoli quelle che sono le comunicazioni all’interno dei nostri borghi meravigliosi», ha aggiunto il presidente Succurro.

L’opera è la seconda delle due gallerie previste nei “Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza - Sibari, tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS106 bis – II Lotto.

La prima - Galleria Serra Castello, della lunghezza di 238,00 metri circa comprese le artificiali in uscita - è già stata realizzata nell’agosto del 2022.

La terza del tracciato completo è la Cozzo Castello, mai aperta, nonostante i lavori partiti più di dieci anni fa, a causa di un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori e della quale al momento poco si sa.

«L’intervento in progetto – che inizia dalla Diga di Tarsia e termina all’incrocio bivio per Terranova – nel suo complesso prevede l’adeguamento del tracciato esistente di circa 3+00 Km. L’obiettivo previsto – si legge in una nota della Provincia – è quello di aumentare la sicurezza stradale migliorando il livello di servizio complessivo della Sp 197. L’importo dei lavori a base d’asta è pari a € 10.963.532,83. I lavori hanno raggiunto una percentuale di avanzamento di oltre il 70% e la data di ultimazione, salvo imprevisti, è fissata al 31/12/2023».