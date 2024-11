Automobilisti costretti a fare lo slalom tra le buche, peggiorate dalle ultime piogge. In partenza interventi per un totale di 400mila euro. Il primo cittadino Aldo Alessio: «Si procederà anche ad asfaltare vie che prima erano sterrate»

Molte strade di Gioia Tauro risultano dissestate, con buche profonde disseminate ovunque. Le ultime piogge hanno aggravato le condizioni della già malconcia rete viaria cittadina, alcuni rattoppi sono saltati, e da giorni è difficile transitare in maniera lineare. Bisogna procedere a zig zag per deviare autentiche voragini, che mettono in pericolo l'integrità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Tanti cittadini, esausti, imprecano per aver provocato danni ai veicoli. Finalmente, da domani le condizioni dovrebbero migliorare, con l’inizio degli interventi di risanamento per un importo di 400mila euro.

«Abbiamo affidato i lavori, e da domani, salvo complicazioni, la ditta mi ha assicurato che si avvierà la scarifica e successiva bitumazione del tratto sulla S.S.18 che va dal quadrivio Sbaglia fino all’imbocco della strada che conduce all’ospedale», spiega il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio. «La messa in sicurezza del manto stradale della città continuerà nelle zone che presentano maggiori criticità. E si procederà anche ad asfaltare strade che prima erano sterrate».

La situazione che si è creata porta il conto di decenni di scarsa manutenzione da parte delle amministrazioni che si sono avvicendate alla guida della città. A soffrire in special modo i sottoservizi, per cui necessitano investimenti corposi. Spesso è da falle in fognature e tubazioni vetuste che si generano gli sprofondamenti che coinvolgono la superficie.

L’amministrazione comunale guidata da Aldo Alessio già nei giorni scorsi aveva avviato dei lavori di manutenzione grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro ottenuto con i “Patti per il Sud” della Città metropolitana di Reggio Calabria. Nell’intervento è prevista la riqualificazione di tratti fognari, marciapiedi e strade. Si è iniziato da via S. Alessio, un’arteria importante che dalla città conduce verso il Porto.