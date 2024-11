L'impatto su un cavalcavia sopra la statale 106 nei pressi di Villapiana. Coinvolti anche due bambini di 11 e 12 anni.

VILLAPIANA (CS) - Ennesima tragedia della strada. Si aggrava il bilancio dell'estate e, nella fattispecie, quello di Ferragosto, sulle principali arterie calabresi. Una persona è deceduta e quattro sono rimaste ferite stamane nel cosentino in uno scontro verificatosi, poco prima delle 8, intorno alle 7,45, nel territorio di Villapiana. Teatro dell'incidente la provinciale 170, nei pressi di un cavalcavia che si eleva sulla strada statale 106 Jonica.

Nel sinistro, la cui dinamica resta da accertare, sono rimaste coinvolte due autovetture. E per uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare: a perdere la vita, un operaio torinese di origini calabresi Gaetano Paolo Aieta. Fatali per l'uomo ritornato nel suo paese d'origine, a Francavilla Marittima, per le vacanze, i minuti successivi all'impatto. E' spirato in attesa che arrivasse l'elisoccorso invocato dai sanitari intervenuti sul luogo dell'accaduto.

Con la vittima, a bordo della macchina diretta in spiaggia, la moglie e a due figli, di undici e dodici anni rimasti feriti, ma le cui condizioni non sembrerebbero gravi. Non sarebbe in pericolo di vita neppure l'autista della Citroen, un vigile del fuoco ventottenne di Rossano. Al momento i quattro si trovano tutti ricoverati nei nosocomi di Corigliano e Rossano.