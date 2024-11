Antonio Battistini

In Calabria, come nel resto d’Italia, la carenza di personale sanitario è ormai qualcosa di cronicizzato. L’Asp di Vibo Valentia, però, ha pensato bene di produrre un bando lampo. Cinque giorni di tempo, con in mezzo la festività del 25 aprile, per presentare la domanda che mira a reclutare 24 fra infermieri e Oss. Non solo ma l’azienda “mette in palio” un contratto a tempo determinato per soli 36 mesi. Ammesso quindi che gli interessati siano velocissimi nel presentare domanda, ma come si può attirare lavoratori con un contratto di due anni quando gli ospedali di tutta Italia si litigano le poche professionalità che sono a disposizione in campo sanitario?.