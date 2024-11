Femin

Scegliamo il collettivo femminista di Cosenza come simbolo di una generazione di donne sempre più consapevole. Le ragazze sono toste e da anni si impegnano in lotte sociali non solo di genere. Molto attive sul fronte della sanità, sono state fra le prime a capire l’importanza di servizi territoriali adeguati. Venerdì hanno portato in piazza a Cosenza un corteo colorato e movimentato. Non una di meno, tante Femin in più