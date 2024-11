Pietro Hiram

Bella iniziativa del sindaco di Miglierina, dove nasce la comunità energetica. «Una volta si condivideva il lievito madre, adesso l’energia». In sostanza più cittadini, con l’aiuto del Comune, si collegheranno allo stesso sistema di pannelli fotovoltaici e di condivideranno l’elettricità. La notizia è che in Calabria finalmente qualcuno usa l’energia per aiutarsi e non per farsi la guerra.