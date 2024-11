Giovanni Checchinato

La collaboratrice di Roberto Occhiuto sembra essere fuori pericolo dopo l’incidente dello scorso 15 gennaio mentre viaggiava insieme al presidente. È stato un mese di grande apprensione per la ragazza che ha subito un delicato intervento chirurgico e una lunga degenza prima in Calabria poi in Veneto. Veronica però ieri ha scritto sui social assicurando tutti sul suo stato di salute. Un bel messaggio, pieno di voglia di vivere. In bocca al lupo