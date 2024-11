Francesco Mangano

L’agricoltura è uno degli asset più importanti della nostra terra. ma chi dice che non debba essere anche campo di innovazione? Questo artigiano di Taurianova lo ha fatto con risultati incredibili. Su una pianta di origine sud americana ha innestato pomodori e melanzane che ora come per magia crescono a grappoli rigogliosi in questo autentico orto verticale a tre metri d’altezza. L’idea che presenta moltissimi vantaggi ha avuto una vasta eco e le tv di diverse parti del mondo arrivano in Calabria per filmare questo piccolo Eden made in Calabria.