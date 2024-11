Franz Caruso

Commentando il ricorso di Catanzaro contro Medicina all’Unical, il sindaco di Cosenza afferma: «I Masaniello facciamoli fare ad altri. Non possiamo aizzare le folle per difendere un piccolo orticello». Bravo Franz, ora però fai una proposta a Fiorita: invece che Medicina, a Catanzaro e Cosenza aprite Agraria, così ciascuno coltiva il proprio orticello e non se ne parla più.