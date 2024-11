Il cantautore calabrese racconta la sua carriera musicale a Paola Bottero questa sera alle 20. «Baudo non mi volle a Sanremo, per lui ero troppo irriverente»

Si riconosce nel filone musicale "nonsense, ironico e dissacrante" di Rino Gaetano e oggi lo porta in tour in tutta Italia: «Rino Gaetano andrebbe portato nelle scuole, l’ho anche proposto a un assessore in Calabria. Nessuno è attuale come lui». Jack Alviano è il protagonista della nuova puntata di Vis-à-Vis con Paola Bottero, direttore strategico del gruppo e del network.

