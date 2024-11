Il segretario generale della Cgil: «Sono i fallimenti di uno Stato incapace di avere una politica dell'accoglienza degna di questo nome»

«Mancano le parole. Non sono condizioni degne di un paese civile. Ho visto persone vivere una condizione terribile e disumana, ho trovato bambini, donne e uomini che soli affrontano con un coraggio e una forza d'animo straordinaria difficoltà disumane».

Lo ha detto Susanna Camusso visitando la tendopoli di San Ferdinando che ospita 600 migranti. «Venendo qui e guardando i fallimenti di uno Stato incapace di avere una politica dell'accoglienza degna di questo nome - ha aggiunto - capisci quanto strumentali e ingiuste siano le polemiche di una politica che governando nel passato alimenta l'odio esasperando i toni.



Dovrebbe imparare dalla loro forza d'animo. Dovrebbe smetterla di fomentare l'odio per un voto in più. Le istituzioni non potranno mai dirsi tali e ottenere il rispetto dei cittadini se non fanno dei diritti di chi lavora, a prescindere dalle origini, e dell'integrazione, la prima preoccupazione. Prima di tutto si tratta di una battaglia di libertà e civiltà». (Ansa)