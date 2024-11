Il geologo sarà ospite di Riccardo Iacona nella popolare trasmissione di Rai Tre in onda lunedì 27 febbraio alle 21,30

Le ripetute denunce di Carlo Tansi, dirigente della Protezione Civile regionale, approdano a Presadiretta, il popolare programma di Rai Tre condotto da Riccardo Iacona. Tansi sarà ospite in diretta della trasmissione di lunedì 27 febbraio in cui sarà “raccontata – afferma lo stesso Tansi con un post sui social - la mia travagliata storia da quando sono alla guida della Protezione Civile regionale: dagli attacchi trasversali di certi sindacati e politici che difendono l'indifendibile, all'eldorado di un sistema clientelare e affaristico che ho smantellato, a certi dipendenti che prendevano fino a 7000 euro netti al mese in busta paga che non ci sono più e al conseguente sciopero e richiesta di dimissioni organizzati da quel sistema politico-sindacale, alle minacce e intimidazioni, più o meno velate, che ho subito. Uno spaccato inesorabile sui sistemi trasversali di potere che si oppongono al decollo della nostra ricchissima ma inespressa Calabria”.

Salvatore Bruno