La parrocchia Maria SS. delle Grazie di Taurianova ha aperto ufficialmente la Porta del Giubileo, inaugurando così l'anno giubilare indetto dalla Santa Sede in occasione del 130° anniversario dai Miracoli della Madonna della Montagna. Il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Giuseppe Alberti ha presieduto la messa solenne durante la quale è stato posto sul capo della Madonna lo stellario benedetto da Papa Francesco, e per primo ha attraversato la "porta del Giubileo" con cui ha avuto inizio l'anno giubilare per i 130 anni dai Miracoli.

Il parroco don Mino Ciano ha detto: «Maria ha alzato lo sguardo verso l'alto, verso il basso, destra e sinistra, formando con il suo amore materno una croce. Indicandoci che la nostra via, la nostra meta finale, deve essere il cielo ma attraverso la vita terrena, avendo accanto a noi persone verso le quali dobbiamo vivere attenzione e carità».

«Sogno un anno giubilare per Taurianova, ma anche per tutta la nostra comunità diocesana - ha detto mons. Alberti durante l'omelia - in cui continuano i miracoli chiedendo l'intercessione di Maria, ma anche i miracoli umani: il miracolo dell'unità delle famiglie che passa attraverso l'ascolto dell'altro, attraverso il dialogo; il miracolo dell'unità al di là di ogni possibile separazione o divisione; il miracolo di una comunità cristiana che vive veramente l'unione, in una comunione profonda con il Signore ma anche in comunione profonda con i fratelli al di là delle differenze; il miracolo anche nella nostra società civile dove al di là delle convinzioni politiche o delle sensibilità sociali si riesce a costruire insieme qualcosa di importante unendo le forze per il bene comune specialmente dei più deboli».

Durante tutto l'anno giubilare, che si concluderà il 9 settembre 2025, sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria, alle condizioni solite, visitando la Chiesa giubilare. Tante le iniziative di carattere spirituale che saranno presentate nelle prossime settimane, tra cui quelle che si intersecheranno con il Giubileo della Chiesa Universale del 2025.