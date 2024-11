In manette un 55enne del luogo. I poliziotti hanno trovato l'arma e le cartucce avvolte in un involucro di plastica nascosto da alcuni pneumatici

TAURIANOVA (RC) - Nascondeva nel giardino retrostante la propria attività commerciale un fucile da caccia clandestino e sette cartucce caricate a pallettoni. Un uomo di 55 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti del commissariato di Ps di Taurianova per detenzione abusiva di armi e munizioni. A seguito di una perquisizione, nell'ambito delle attività di controllo del territorio disposte dalla Questura di Reggio Calabria, i poliziotti hanno trovato l'arma e le munizioni avvolte in un involucro di plastica nascosto da alcuni pneumatici in disuso.