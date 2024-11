L’ultima, di magnitudo 4.3 avvenuta in provincia di Potenza, è stata avvertita in gran parte del territorio cosentino

Continua a tremare la terra nel sud Italia. Dopo la scossa di ieri sera, con epicentro nel mar Tirreno, di magnitudo 5.7, se ne è registrata una nuova nel primo pomeriggio di oggi. Lo ha comunicato l'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto di magnitudo 5.7 a largo del mar Tirreno. Trema anche la Calabria

Alle 13.58, in Basilicata, un movimento tellurico di M. 4.3 sulla Scala Richter, ha interessato Potenza, con epicentro a Maratea e ipocentro a 270 km. Il terremoto è stato avvertito anche in diverse città della Campania e in Calabria, soprattutto nel Cosentino. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.