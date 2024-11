Il sisma di magnitudo 3,5 intorno alle 5 di stamane. Al momento nessuna segnalazione di danni a persone o cose.

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 al largo della costa meridionale della Calabria si è registrata alle 5,07 di questa mattina. A segnalarla l’Istituti Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma che ha avuto il suo ipocentro a 61,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni, della provincia di Reggio Calabria, di Bova Marina, Condofuri, Palizzi e San Lorenzo, è stato avvertito dagli abitanti, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose. Al momento infatti non sono pervenute in tale senso segnalazioni da parte degli abitanti di quell'area della regione.