L’appuntamento è in programma il 13 maggio dalle ore 10.00. Prevista l’intitolazione di una piazza al magistrato Scopelliti ucciso in un agguato nell’agosto del ‘91

Si terrà venerdì 13 maggio alle ore 10 a Parghelia il convegno su legalità, antimafia, malagiustizia dal titolo "Testimoni di Speranza" promosso dal Rotaract Club Tropea presieduto dall’avvocato Daphne Iannelli.

Dopo i saluti di rito del sindaco Antonio Landro, del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia Francesco De Luca e della presidente della Fondazione Scopelliti Rosanna Scopelliti, la giornalista Tiziana Bagnato e Giovanna Fronte, legale di fiducia di vittime di ‘ndrangheta, sviscereranno un tema attuale e delicato quale quello dei testimoni di giustizia e non solo.

Dalla mancanza di denunce fino alle crepe della normativa che dovrebbe tutelare chi si espone, passando per i retaggi e gli elementi culturali che accompagnano i testimoni e i collaboratori di giustizia, il convegno mira a fotografare una terra in cui speranza, timore, paradossi e coraggio spesso vanno a braccetto.

La seconda fase del progetto vedrà l’intitolazione a Parghelia di una piazza al magistrato Antonino Scopelliti, magistrato apprezzato per le qualità umane, professionali e l’impegno civile e ucciso in un agguato il 9 agosto 1991. L’evento si terrà nella sala consiliare all’interno dell’istituto scolastico di Parghelia e vedrà la partecipazione di alcune classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Tropea. Il presente vale come invito alla stampa.