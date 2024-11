In attesa dell'esito dell'udienza, stanno cantando fuori, in Piazza Santi Apostoli, i tanti supporters partiti questa mattina da Reggio a bordo di tre pullman

È iniziata da poco l'udienza al Consiglio di Stato di Roma che deciderà le sorti della Reggina. Gli amaranto oggi conosceranno il loro destino calcistico: Serie B o Dilettanti.

È in attesa dell'esito dell'udienza, stanno cantando fuori, in Piazza Santi Apostoli, i tanti tifosi amaranto partiti da Reggio a bordo di tre pullman per la Capitale, che sono stati fermati alle porte della città all’alba, con il sequestro di torce e fumogeni da parte della polizia. Successivamente hanno raggiunto la città, dove stanno manifestando pacificamente tutto l’amore per la propria squadra del cuore.