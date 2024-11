Si dice pronto a denunciare il The Times. A parlare è il presidente della Regione Calabria Occhiuto e il riferimento è al titolo del giornale britannico dell'articolo sui medici cubani in arrivo in Calabria in cui si definiva la Regione "hub della mafia". La notizia, riportata questa mattina dalla nostra testata, come era prevedibile ha scatenato un'ondata di sconcerto e indignazione oltre al commento del governatore: «Per The Times la Calabria è l’hub della mafia. Un titolo (poi modificato) sconcertante, intriso di banali stereotipi, a un articolo che racconta l’accordo con i medici cubani. La nostra Regione è stanca di questi luoghi comuni. Sono pronto a denunciare il giornale britannico» - su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.