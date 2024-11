Intensificati i controlli della Polizia Stradale sulla strada provinciale Pizzo-Tropea

VIBO VALENTIA - Salvaguardare l'incolumità dei viaggiatori e ridurre al minimo il riischio di incidenti su una delle strade più densamente frequentate nelle sere d'estate: la litoranea che da Pizzo porta a Tropea. Questo l'obiettivo della fitta attività di controllo messa in atto dalla Polizia Stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Ciocca. Questo il bilancio della prima settimana di attività: cinquanta i verbali stilati per violazione ai limiti di velocità con multe sino a 500 euro e 20 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. I controlli, oltre che lungo la "Strada del Mare" sono stati intensificati anche in alteri due snodi a rischio: gli svincoli della A3 di di Pizzo e Rosarno.

I controlli in cifre - Complessivamente le persone controllate nel Vibonese negli ultimi giorni sono state 492, mentre i veicoli sottoposti a controlli sono stati 489 e le infrazioni al codice della strada 145. I soccorsi ad automobilisti in difficoltà sono stati 53. Il contrasto alla guida in stato di ebbrezza ha registrato il controllo di 305 utenti, soprattutto lungo il litorale. Nei normali servizi di controllo della viabilità, a fronte di quasi 200 conducenti controllati con etilometro, 6 sono risultati positivi, per la maggior parte autotrasportatori per i quali le regole in merito all'assunzione di alcool sono estremamente restrittive.