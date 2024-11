Il cambio tra le due e le tre. Come ogni anno il passaggio porterà con sé anche alcuni effetti collaterali: disturbi dei cicli di sonno-veglia, difficoltà ad abituarsi ai nuovi ritmi, stanchezza, stress, irritabilità

Torna l’ora solare: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora, dalle tre alle due. Il risultato sarà un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre alla sera farà buio prima. Le giornate saranno, con il passare dei giorni, sempre più corte. Si dormirà quindi un’ora in più fino al ritorno dell’ora legale, quando gli orologi andranno di nuovo cambiati nell’ultimo fine settimana di marzo 2025, tra il 29 e il 30 marzo.

Gli smartphone, tablet e pc connessi a internet si aggiorneranno da soli, mentre per altri dispositivi sarà necessario intervenire manualmente, dagli orologi di casa a quelli delle auto. Come ogni anno il passaggio all’ora solare porterà con sé anche alcuni effetti collaterali: disturbi dei cicli di sonno-veglia, difficoltà ad abituarsi ai nuovi ritmi, stanchezza, stress, irritabilità. Molti potranno avere difficoltà a prendere sonno, con conseguenti risvegli notturni e sonnolenza diurna, per altri ci saranno alterazioni della concentrazione e dell’umore.