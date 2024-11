Tra eccellenze e pregiudizi il tema di Prima della notizia. Alle 14.30 spazio nuovamente alla sanità in Calabria

Tra eccellenze e pregiudizi. Questo il tema della puntata odierna di oggi di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC.

Ospiti della puntata saranno Alessandro Russo, direttore editoriale Diemmecom, Giuseppe Capua, presidente Commissione Antidoping Figc, Rossella Galati, giornalista LaC News24, Franco Laratta, giornalista e conduttore LaC Tv. In studio Enrico De Girolamo, vicedirettore LaC News 24.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia, il format in onda a partire dalle 14.30 condotto dal direttore di LaC News24 Pier Paolo Cambareri.

Tema la Sanità in Calabria: è giunto finalmente il momento di nuove assunzioni come dichiarato nella giornata di ieri dal presidente della Regione Roberto Occhiuto? Ospite Fausto Sposato, presidente Opi.