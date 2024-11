Si discuterà della corsa verso la Direzione nazionale antimafia, eccellenze enogastronomiche calabresi e sanità in trincea

La corsa verso la Direzione nazionale antimafia e la candidatura del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri al centro della prima parte della puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Se ne discuterà con il giornalista Cosenza Channel Antonio Alizzi, in studio in vice direttore LaC News 24, Enrico De Girolamo.

Nella seconda parte spazio alle eccellenze enogastronomiche calabresi. Ospiti: Daniele Cipollina, adv Maiora; Matteo Famà, area manager Mi 'Ndujo; Giovanni Macri, sindaco di Tropea e Giuseppe laria delConsorzio cipolla rossa di Tropea. Previsti collegamenti con i giornalisti Cristina Iannuzzi, Matteo Occhiuto e Franco Laratta.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia, il format in onda a partire dalle 14.30 condotto dal direttore di LaC News24 Pier Paolo Cambareri. L’argomento della puntata si focalizzerà su “Emergenza, urgenza, la sanità in trincea». Ospite Natale Straface, capo dipartimento “Eu” Asp Cosenza.