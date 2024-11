La sanità in Calabria e il ricordo di Lombardo Satriano i temi di Prima e Dopo la notizia in onda a partire dalle 13

La sanità in Calabria e il piano operativo da 350 milioni di euro. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Enrico De Girolamo in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospiti in studio il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, in collegamento Skype Mimmo Formaro (comitato per l'ospedale di Cariati) e Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC. Nella seconda parte spazio invece alla storia di Carol, la bimba di disabile di Zungri, che abbiamo raccontato sulle nostre testate negli ultimi giorni.

Dopo il tg delle 14, nel consueto appuntamento con Dopo la notizia condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri insieme all'antropologo Vito Teti ricorderemo Lombardo Satriani, lo studioso e antropologo scomparso lunedì.