M’invento il lavoro, mi costruisco il futuro: partirà da questo la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda tutti i giorni a partire dalle 13 su LaC Tv.

In studio il vicedirettore di LaC News24, Enrico De Girolamo. In collegamento Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC, Fernando Caldiero, presidente ordine commercialisti di Paola, Marco Zicca, Founder Mi 'Ndujo e Lenin Montesanto, comunicatore e lobbista. In collegamento da Simbario, nel Vibonese, Cristina Iannuzzi con i giovani che hanno dato vita alla start up che che rivoluziona le costruzioni.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia, il format condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Si parlerà di ambiente, cultura, enogastronia: il modello Catasta. In collegamento Giovanni Gagliardi.