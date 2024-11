L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di società per un presunto traffico illecito di rifiuti.

REGGIO CALABRIA - Agenti del Corpo forestale dello Stato e dalla polizia ferroviaria di Reggio Calabria hanno sequestrato Società e beni per un valore di circa 1 milione di euro. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ha scoperto un presunto traffico di rifiutiIn particolare sono state sequestrate le società Cara Stefano e Cara Ecologica, conti correnti, sei camion per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e le macchine per la movimentazione e la riduzione di volume degli stessi. Nell'inchiesta sono indagate due persone.Nel corso delle indagini è emersa la presenza di una attività organizzata, consolidatasi nel tempo, dedita al traffico illecito di rifiuti. Dagli accertamenti eseguiti, infatti, è risultato che l'intera attività di recupero e smaltimento di rifiuti di vario genere, classificati anche come pericolosi, avveniva senza le prescritte autorizzazioni e con operazioni fittizie tra i vari soggetti interessati, tali da determinare la perdita della tracciabilità dei rifiuti stessi. Anche l'ampio sito utilizzato quale centro di raccolta dei rifiuti, posto nelle immediate vicinanze di abitazioni e nell'area di rispetto dell'aeroporto di Reggio Calabria, è risultato privo di autorizzazioni e delle più elementari condizioni di salvaguardia e sicurezza finalizzate a scongiurare fenomeni di inquinamento ambientale determinati dall'ingente quantitativo di rifiuti di vario genere stoccati.