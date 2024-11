Chiara Petullà era stata investita lunedì scorso da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

TAURIANOVA (RC) - Chiara non ce l'ha fatta. Sulla vicenda i Carabinieri di Taurianova hanno già avviato un'indagine. Ma ora, la posizione del conducente dell'auto che lunedì sera ha travolto Chiara Petullà mentre, secondo la ricostruzione effettuata, stava attraversando la strada in un tratto contrassegnato dalle strisce pedonali, si aggrava drasticamente. La 17enne, ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente all'ospedale di Polistena e successivamente trasferita al "Riuniti" di Reggio Calabria, è morta dopo tre giorni di coma. Dalla sera dell'incidente non ha mai ripreso conoscenza. Fatali le ferite riportate. Numerose fratture al bacino, un'emorragia addominale e diversi traumi alla testa. Lesioni provocate dall'impatto con il Suv, che procedeva a velocità sostenuta guidata da un giovane di San Martino di Taurianova.