Sono gli ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso di perfezionamento diretto dal professore Fulvio Gigliotti e codiretto dall’avvocato Manuela Borgese, anche vicepresidente Aicel (Associazione italiana commercio elettronico). Nell’attuale contesto di transizione digitale, anche la Pubblica Amministrazione ha sempre più l’esigenza di arruolare esperti in grado di gestire le pratiche attraverso le nuove tecnologie. Con l’obiettivo di formare e aggiornare questo tipo di figure professionali, all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro è stato programmato il corso di perfezionamento in “Transizione digitale della Pubblica Amministrazione”. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio.

Come spiega il direttore del corso, professor Fulvio Gigliotti - ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nonché Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica, oltre che Responsabile del Centro di ricerca universitario in “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” - «speciale attenzione sarà dedicata, in particolare, ai princìpi e alle regole dell’amministrazione digitale, alla digitalizzazione dei contratti e dei servizi pubblici, al procedimento amministrativo elettronico e al lavoro agile, alla tutela dei dati personali nella P.A.».

Il corso, di 8 CFU, mira a fornire le nozioni e gli strumenti fondamentali per una formazione d’eccellenza a dipendenti e funzionari pubblici, in relazione al nuovo contesto digitale. Secondo il condirettore del corso, l’avvocato Manuela Borgese - che ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel), realtà di categoria dedicata alla rappresentanza e alla valorizzazione del settore e-commerce - «oggi la transizione digitale sta investendo, ormai, tutta l’economia e la società, con importanti benefici di efficienza anche in ambiti più legati ad una gestione tradizionale, come la Pubblica Amministrazione. Per questo settore si tratta di una vera e propria rivoluzione. È dunque fondamentale preparare il personale ad affrontare le nuove sfide. In più, un’adeguata formazione consentirà anche a molte persone di ricollocarsi nel mercato del lavoro in modo più qualificato».

Al fine di assicurare il più elevato standard qualitativo del corso, le attività didattiche – si legge in una nota stampa - saranno affidate a docenti di indiscussa esperienza e professionalità, esperti del contesto digitale. Le attività si svolgeranno interamente online - mediante l’utilizzo di piattaforme di videoconferenza - il venerdì pomeriggio. I requisiti per l’ammissione al corso di perfezionamento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://asi.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=462