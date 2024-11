Lo comunica l’Anas. Il provvedimento di chiusura dal km 2,840 al km 3,770 nel territorio di Vazzano, si rende necessario nell’ambito dei lavori di realizzazione della Trasversale delle Serre.

VIBO VALENTIA - A partire da oggi e fino al 1° dicembre 2015 la strada provinciale 65, in provincia di Vibo Valentia, rimarrà chiusa dal km 2,840 al km 3,770. Il provvedimento si rende necessario, nell’ambito dei lavori di realizzazione della Trasversale delle Serre, per consentire lo scavo e la posa in opera di tombini idraulici e la realizzazione della nuova sezione stradale adeguata al tipo C1 del Nuovo Codice della Strada. I veicoli provenienti da Vazzano e diretti a Sant’Onofrio potranno imboccare la SP 67, poi le Provinciali 66, 64 e 4. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Sant’Onofrio e diretti a Vazzano. I veicoli provenienti da Vazzano e diretti a Filogaso potranno percorrere la Strada Comunale Cardillo, la SP 65 e la SP 4. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Filogaso e diretti a Vazzano. I veicoli provenienti da Vazzano e diretti a Pizzoni dovranno percorrere la SP 67 e, in corrispondenza dell’innesto con la SP 66 dovranno svoltare a sinistra proseguendo sulla SP 67. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Pizzoni e diretti a Vazzano. L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas. (ci)