Le Prefetture di Catanzaro e Cosenza hanno reso noto che «qualora dovessero permanere difficoltà nella circolazione o nello svolgimento delle attività di trasporto di merci, nonostante l'avvenuta rimozione dei presidi dei manifestanti, gli operatori interessati potranno richiedere l'attivazione di servizi di scorta direttamente alla Questura». L'iniziativa è finalizzata a consentire il «regolare svolgimento delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza».